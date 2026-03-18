درّاجات

اشتكى سكان في الشارقة، وتحديداً في كورنيش البريج أمام برج أساس، استخدام الرصيف الضيق من قبل قائدي الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية، والذين يسيرون بسرعات عالية دون مراعاة لسلامة المارة. وأشاروا إلى أن هذه التصرفات تشكل خطراً كبيراً على الأطفال الذين يلعبون في المكان. ودعوا إلى التشديد على منع سير هذه الوسائل على الأرصفة، مع وضع لوحات إرشادية واضحة وتطبيق المخالفات على المخالفين، حفاظاً على سلامة الجميع.

مشاة

أكد مرتادون لشارع المنتصر في إمارة رأس الخيمة، وتحديداً مقابل منار مول، خطورة ممر المشاة في الموقع، نتيجة السرعات العالية للمركبات التي تتراوح بين 90 و100 كم/ساعة، وعدم التزام السائقين بالتوقف لعبور المشاة. وأوضحوا أنه حتى في حال توقف مركبة في إحدى الحارات، لا تلتزم بقية المركبات في الحارات الأخرى بذلك، ما يضاعف من مستوى الخطورة ويهدد سلامة العابرين. وتمنوا على الجهات المختصة التدخل العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة، من بينها تركيب مطب مشاة أو وسائل تهدئة مرورية، لتعزيز السلامة والحد من الحوادث في الموقع.

عزّاب

يشكو سكان في منطقة الراشدية 1 بإمارة عجمان، بالقرب من برج الساعة، من تزايد الكثافة السكانية داخل أحد المباني السكنية نتيجة سكن العزّاب وانتشار الإيجار من الباطن، إلى جانب التواجد المستمر لسائقي توصيل الطلبات. وأشاروا إلى أن هذه الأوضاع تسببت في إزعاج للعائلات، خصوصاً مع الازدحام في المصاعد وصعوبة التنقل، إضافة إلى الفوضى في مواقف السيارات بسبب الوقوف العشوائي لسائقي الطلبات.

