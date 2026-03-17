تسول

رصد قراء استخدام متسولين طرقاً جديدة للإيقاع بضحاياهم للتعاطف معهم والإلحاح في طلب المساعدة بحجة حاجتهم للمال لشراء دواء أو طعام أو مواد غذائية، علماً بأن الجهات المعنية تحذر من التعاطف مع هؤلاء المتسولين؛ نظراً لأن هناك مؤسسات وجمعيات خيرية معنية تقوم بتقديم المساعدات للمحتاجين، مشددين على ضرورة نشر مزيد من التوعية، لعدم الاستجابة لطرق هذه الفئة والسبل التي يلحون بها في السؤال، ويحاولون استجداء تعاطف المارة.

متنفس

أشاد سكان في الشارقة بالوجهات العائلية التي افتتحت على كورنيش المدينة، مشيرين إلى أنها باتت تشكل متنفساً للعائلات والأفراد بما تضمه من مرافق ترفيهية ومساحات جمالية تطل على أفق المدينة، وتمنح روادها مزيداً من الخيارات.

تهور

دعا سائقون إلى تشديد عقوبة السائقين الذين وصفوهم بالمتهورين كونهم يتسببون في حوادث مرورية نتيجة القيادة بإهمال وتهور دون مراعاة للضوابط المرورية التي تحكم حركة قيادة المركبات على الطرق، غير آبهين بالقواعد.

مطالبة

تبذل بلديات في الدولة جهوداً في تطوير مسارات المشاة والدراجات الهوائية في طرقات مــــراكز المـــدن، والتي أعطـــت بعداً جمالياً وشكلاً حضارياً، وطالب سكان بامتداد مثل هذه المشاريع إلى بقية المناطق الحيوية في بعض الإمارات الأخرى، ما يشجع على ممارسة الرياضة بشكل حيوي وسلس.

دراجات

أعرب سائقون عن معاناتهم من قيام أشخاص بقيادة دراجات نارية غير مرخصة على شوارع دون ارتداء السترة الفسفورية، مشيرين إلى أن قيادتهم بهذا الشكل تشكل خطراً على حياتهم، وتتسبب في إرباك السائقين.