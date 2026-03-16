رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية سكيك بشأن ملاحظة سائقين صعوبة الحركة المرورية عند تقاطع شارع الجزائر مع شارع طرابلس في منطقة مردف، بالقرب من مدرسة «أبتاون إنترناشونال»، حيث لا يتوافر مسار يسمح بالمضي مباشرة عبر التقاطع. وأوضحوا أنه عند الخروج من المدرسة باتجاه شارع الرباط أو شارع الشيخ محمد بن زايد يضطرون إلى الانعطاف يميناً، ثم العودة من الإشارة التالية، أو الانعطاف يساراً والرجوع من الإشارة المقابلة، ما يسبب تأخيراً يومياً، ويزيد الازدحام في المنطقة. واقترحوا فتح مسار يسمح بالمرور مباشرة لتسهيل حركة السير، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأن النفق القائم في الموقع صُمم أساساً لخدمة الحركة المرورية المستقيمة عبر التقاطع، وذلك بهدف تقليل التعارضات المرورية عند الإشارة الضوئية، ورفع كفاءة انسيابية الحركة بشكل عام، مشيرة إلى أن إتاحة حركة السير المستقيم على مستوى التقاطع العلوي ستؤدي إلى زيادة عدد الحركات المتعارضة عند الإشارة المرورية، ما سينعكس سلباً على كفاءة التقاطع، ويؤدي إلى زيادة زمن التأخير على الحركة المرورية بشكل عام. وعليه تدعو الهيئة مستخدمي الطرق الراغبين في متابعة السير بشكل مستقيم عبر التقاطع إلى استخدام النفق المخصص لهذه الحركة، الذي تم تصميمه لاستيعاب هذا الاتجاه، وتحقيق أفضل انسيابية للحركة المرورية في الموقع. وأكدت استمرارها في مراقبة الحالة المرورية في المنطقة، وتقييم أداء التقاطع بشكل دوري، بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من السلامة والكفاءة لمستخدمي الطريق.

حديقة

أشاد روّاد لحديقة الجرف العائلية في عجمان بالمستوى الراقي لمرافق الوجهة، والحرص على العناية بالمساحات الخضراء والمزروعات والزهور والتجميل والنظافة، على الرغم من الكثافة التي تشهدها خلال شهر رمضان الكريم، ما حوّلها إلى وجهة مميزة لتلاقي العائلات، وتناول الإفطار في الهواء الطلق وسط هذه الأجواء المفتوحة.