مسار

شكا سائقون من صعوبة الحركة المرورية عند تقاطع شارع الجزائر مع شارع طرابلس في منطقة مردف، بالقرب من مدرسة «أبتاون إنترناشونال»، حيث لا يتوافر مسار يسمح بالمضي مباشرة عبر التقاطع. وأوضحوا أنه عند الخروج من المدرسة باتجاه شارع الرباط أو شارع الشيخ محمد بن زايد يضطرون إلى الانعطاف يميناً ثم العودة من الإشارة التالية، أو الانعطاف يساراً والرجوع من الإشارة المقابلة، ما يسبب تأخيراً يومياً ويزيد الازدحام في المنطقة. واقترحوا فتح مسار يسمح بالمرور مباشرة لتسهيل حركة السير.

تجمع

لاحظ سكان في منطقة الراشدية 3 في عجمان تزايد تجمعات العمالة في أحد الأحياء السكنية المخصصة للعائلات بأعداد كبيرة، خصوصاً أمام المنازل وعند منعطفات الشوارع، ما يسبب إزعاجاً للسكان ويؤثر في خصوصية العائلات المقيمة في المنطقة. وأفادوا بأن هذه التجمعات تتكرر بشكل يومي، ولا يراعى فيها وجود العائلات والأطفال في الحي، ما يسبب شعوراً بعدم الارتياح بين الأهالي.

تزيين

أثنى عدد من سكان الدولة على جهود الجهات المعنية في تزيين الطرقات العامة بزينة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، مؤكدين أن هذه المبادرات تضفي أجواءً مبهجة وتعكس روح الشهر الفضيل، وتسهم في نشر الفرح بين أفراد المجتمع وتعزيز المظاهر الاحتفالية في مختلف المناطق.

حمولة

شكا سائقون من سير مركبات على الطرق وهي تحمل حمولات غير مصرح بها أو تفوق طاقتها الاستيعابية دون مراعاة اشتراطات السلامة المرورية، ما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق. وأشاروا إلى أنهم يلاحظون هذه المخالفات بشكل متكرر، ما يستدعي تكثيف الرقابة على المركبات المخالفة والتأكد من التزامها بالحمولات المسموح بها حفاظاً على سلامة الجميع.

