رد

رداً على الملاحظة التي نشرت في زاوية «سكيك» بشأن شكوى سكان في منطقة القراين (5) بالشارقة من أن الطريق رقم (2) المقابل لجمعية الشارقة التعاونية ترابي، ونتيجة الحركة المرورية الكثيفة، تتطاير الأتربة والحجارة الصغيرة على المركبات.. أفادت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة بأنها تشكر سكان منطقة القراين (5) على ملاحظاتهم البنّاءة وحرصهم على تحسين مستوى الطرق وسلامة مستخدميها، مؤكدة أنها اطلعت على الملاحظة الواردة بشأن الطريق رقم (2) المقابل لجمعية الشارقة التعاونية. وأوضحت أن منطقة القراين (5) مدرجة ضمن خطط الهيئة لرصف الطرق الداخلية خلال العام الجاري على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من 2026، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من الآثار الناتجة عن الحركة المرورية في المنطقة. وشددت الهيئة على حرصها الدائم على متابعة الملاحظات الواردة من الجمهور والعمل على تطوير شبكة الطرق بما يواكب احتياجات المناطق السكنية والحيوية في الإمارة، ويسهم في توفير بيئة تنقّل آمنة ومريحة للجميع. ويسعد الهيئة تلقي الملاحظات والاستفسارات عبر مركز الاتصال على الرقم 600525252 على مدار الساعة.

باعة

طالب سكان بعمل حملات تفتيشية على الباعة المتجولين على الطرق القريبة من مشروع داماك هيلز 2 في دبي والمشروعات المحيطة به، مشيرين إلى وجود أشخاص يقومون ببيع الخضراوات والفواكه في حافلات غير مرخصة ولا يعرفون ما إذا كانت مستوفية للشروط وإجراءات السلامة أم لا.

متطوعون

أشاد قراء بالمتطوعين الذين يتنافسون على المشاركة في سباقات الخير الرمضانية التي تحفل بها الإمارات من توزيع وجبات الإفطار إلى الموائد الجماعية، وتنظيم حركة المصلين في المساجد ذات الكثافة الكبيرة، مؤكدين أن الظاهرة تبرز جانباً من التلاحم المجتمعي، ومحاولات الكل رد جزء من جميل هذا الوطن المعطاء.

