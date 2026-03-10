رد

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك» بشأن وضع بعض السائقين حمولات خطرة فوق الحد القانوني في المقصورة الخلفية من مركباتهم، مثل البراميل الكبيرة أو أشجار النخيل، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها تحرص على تعزيز سلامة التنقل في الإمارة باعتبارها أحد أهدافها الاستراتيجية، مشيرة إلى أنها في هذا الإطار، تنفذ حملات ميدانية مشتركة بصورة دورية مع القيادة العامة لشرطة دبي – الإدارة العامة للمرور، من خلال دوريات رقابية لضبط المخالفات والتجاوزات المتعلقة بتحميل مركبات النقل بشكل يشكل خطورة على الطريق أو على مستخدميه، وضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة. وأوضحت أن هذه الجهود المشتركة أسفرت خلال عام 2025 عن ضبط أكثر من 700 مركبة نقل مخالفة لشروط السلامة والحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقاً لقانون السير والمرور. كما تواصل الهيئة تنظيم حملات توعوية بسائقي مركبات التنقل والشاحنات بالتنسيق مع الجهات المختصة، من أبرزها حملات سلامة المركبات الثقيلة التي تركز على الالتزام بمعايير السلامة ومنها اشتراطات تحميل المركبات بصورة آمنة وسليمة. وتؤكد الهيئة مواصلة جهودها في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، للحد من المخاطر الناتجة عن مثل هذه السلوكيات، بما يسهم في رفع مستوى السلامة العامة في قطاع النقل البري، الذي يعد أحد أهم القطاعات في منظومة النقل والسلامة على الطرق.

سكوترات

يعاني مرتادون لأماكن رياضة المشي في إمارات عدة من استخدام الدراجات الكهربائية (سكوتر) من قبل أطفال يسيرون بها بسرعات عالية قد تنطوي على مخاطر كبيرة، كما أن أغلبهم يسيرون بالسكوترات على الطرقات، ما يشكل خطراً عليهم في حال اصطدامهم بالمركبات. ويناشدون البلديات النظر في هذا الأمر.