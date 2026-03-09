ردّ

رداً على المنشور في زاوية «سكيك» بشأن اقتراح قارئ وضع شاشات معلومات ذكية إلكترونية، تكون مخصصة لمواعيد وصول الحافلات في الشوارع والمناطق الرئيسة بالمحطات المختلفة، وتكون متغيرة حسب وقت وصول الحافلة ومحدثة ومربوطة بها، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها استكملت تركيب أكثر من 400 شاشة ذكية في مواقف الحافلات الحيوية وذات الإشغال المرتفع. وتعرض هذه الشاشات معلومات آنية عن وقت الوصول الفعلي للحافلات، إضافة إلى تحديثات الخدمة بشكل مباشر. كما تم توفير رمز QR ذكي في جميع مواقف الحافلات، يتيح للمتعاملين استخدام هواتفهم الذكية للوصول بسهولة إلى معلومات الوصول الفعلي للحافلات.

مواقف

اشتكى قارئ يسكن في منطقة أبوشغارة في الشارقة قلة مواقف المركبات المخصصة لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أنه يحمل بطاقة لهذه الفئة، لكنه يجد صعوبة يومية في الحصول على موقف قريب من سكنه، إذ تكون جميع المواقف مشغولة منذ وقت مبكر. وتمنى زيادة عدد هذه المواقف في المنطقة، نظراً إلى محدوديتها وعدم كفايتها مقارنة بالكثافة السكانية المرتفعة، بما يسهم في تلبية احتياجات أصحاب الهمم، وتسهيل تنقلهم.

شاحنات

يعاني سكان بمنطقة دبي الصناعية في دبي الجنوب اصطفاف الشاحنات بشكل مستمر مقابل المناطق السكنية عند مدخل المدينة، بالقرب من مبنى الحصين 2 في منطقة سيح شعيب. وأوضحوا أن هذه الشاحنات تظل متوقفة لساعات طويلة وعلى مدار 24 ساعة، ما يسبب إزعاجاً متواصلاً للسكان بسبب أصوات المحركات وحركة الشاحنات الثقيلة. ويأمل الأهالي تنظيم وقوف الشاحنات وإبعادها عن المناطق السكنية حفاظاً على راحة قاطنيها.