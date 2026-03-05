رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن ملاحظة ركاب في منطقة «دبي للاستثمار 1»، أن بعض محطات الحافلات المؤدية من المترو وإليه تفتقر إلى مظلات أو أماكن مخصصة لانتظار الركاب، الأمر الذي يضطرهم إلى الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، في ظل الازدحام المتكرر على خطَّي F47 وF50، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنه «في ما يتعلق بطلب المتعاملين بشأن توفير مظلات للحافلات، تواصلت الهيئة مع المطور في (مجمع دبي للاستثمار)، وأفاد بدراسة تركيب مظلات على مواقف الحافلات، وسيتم إعلان إطار زمني للتنفيذ فور اعتماد خطة العمل».

وأضافت الهيئة: «أما بشأن زيادة عدد الرحلات، فتعمل الهيئة على مراجعة الإقبال والازدحام على خطوط الحافلات بشكل دوري، بما في ذلك الخطان F47 وF50، ويتم تعديل تردد الرحلات وعددها حسب الحاجة».

شكا سكان بمنطقة الظيت في رأس الخيمة من عودة أصوات الدرّاجات النارية العالية في شوارع المنطقة، مشيرين إلى أن أصحابها يتسابقون بشكل فيه تهور ورعونة على الطرقات المجاورة، خلال أوقات متأخرة من الليل، ما يتسبب في إزعاج القاطنين للمنطقة، علاوة على إيقاظ الأطفال من نومهم جرّاء الأصوات والضجيج، ولفتوا إلى أن هذا الأمر قد يهدد حياة قائدي هذه الدرّاجات وآخرين، في حال تسببه بحوادث مرورية خطرة، ما يستدعي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تعود بين فترة وأخرى، مسببة إزعاجاً شديداً لأهالي المنطقة.

شكا سكان في منطقة البدع (السطوة الجديدة) في دبي، وتحديداً في الشارع الخلفي الموازي لشارع الشيخ زايد، من تكدس الشاحنات والحافلات ومركبات «البيك أب» في المواقف العامة، خصوصاً بعد انتهاء ساعات دفع الرسوم، ما يتسبب في فوضى يومية وتشويه للمظهر الحضاري للشارع، وأكدوا أن المشكلة مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر في ظل معاناة السكان أصلاً من قلة المواقف وعدم توافر مواقف كافية لهم في الفترة المسائية، مشيرين إلى أن بعض سائقي مركبات النقل وسيارات الأجرة يستغلون خلو المواقف بعد انتهاء الرسوم ويتركوا مركباتهم لفترات طويلة، ما يحرم الأهالي الاستفادة منها.

