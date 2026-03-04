أعلنت ⁧‫هيئة الطرق والمواصلات‬⁩ والقيادة العامة لشرطة دبي، تمديد رفع الحظر على حركة الشاحنات، لاستخدام جميع شوارع إمارة ⁧‫دبي‬⁩ على مدار الساعة، حتى الأحد، الموافق 8 مارس 2026، وذلك دعماً للقطاع اللوجستي وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد في الإمارة.

‏ويستثنى من هذا القرار نفق المطار ونفق الشندغة، حيث يستمر تطبيق القيود المرورية المعمول بها عليهما، حفاظاً على السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على المحورين الحيويين.