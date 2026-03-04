رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك»، بشأن ملاحظة سكان في «داماك هيلز 1» بدبي حول تقاطع الإشارات الضوئية على شارع حصة، وأنه يزدحم بشكل كبير، خصوصاً في ساعات الذروة، حيث تكون الحركة المرورية بطيئة جداً، ما يتسبب في تأخير مرور المركبات بشكل كبير، أكّدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي متابعتها المستمرة للحالة المرورية في مختلف مناطق الإمارة، بما فيها منطقة «داماك هيلز 1»، حرصاً على ضمان انسيابية الحركة، وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وأفادت بوجود مشاريع تطويرية قائمة ومخطط لها في محيط المنطقة، تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمة، وسيتم تنفيذها وفق الجدول الزمني المعتمد ضمن خطة الهيئة الشاملة لتطوير البنية التحتية، وتشمل تطوير طريق جديد في منطقة الحبية الثانية الذي سيربط بين شارعَي القدرة وحصة، وتطوير شارع القدرة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الإمارات، وتطوير محور شارع الفي من شارع الخيل إلى شارع الإمارات، وتطوير شارع حصة (المرحلة الثانية) من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وتؤكد الهيئة استمرارها في تقييم الوضع المروري بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، لتخفيف الازدحام، وتحسين تجربة التنقل في المنطقة.

تهور

شكا سائقون على طريق الليسيلي قيادة سائقي الدرّاجات النارية درّاجاتهم بسرعات جنونية، فضلاً عن تجاوزاتهم بين المركبات بشكل فيه خطورة وتهور، مشيرين إلى أن لوحات الأرقام المرورية لدى هذه الدرّاجات مثبتة في الجهة الخلفية فقط، وأجهزة الرادار تضبط من الجهة الأمامية، لذا نناشد الجهات المعنية تغليظ العقوبات على مثل هؤلاء السائقين، وضبط مثل هؤلاء المتهورين على الطرقات الذين يُشكّلون إرباكاً كبيراً للسائقين.

