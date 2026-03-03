رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن معاناة سكان في المزهر الرابعة (عود المطينة 1 سابقاً) ازدحاماً مرورياً كبيراً بشكل يومي، بسبب القرب من المناطق العمالية، حيث لا يتوافر للسكان سوى مدخلين فقط، ما يسبب اختناقات مستمرة، خصوصاً مع انتظار الحافلات التي تعيق حركة الدخول والخروج، إضافة إلى دخول بعض هذه الحافلات إلى داخل الأحياء، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها قامت بالتنسيق مع شرطة دبي لحظر مرور المركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال بجميع أنواعها في المناطق السكنية القريبة من مساكن العمال والمناطق المتأثرة بالمرور العابر من الإمارات الشمالية خلال أوقات الذروة، وأضافت أنه يجري التنسيق لتنفيذ حملات رقابية مشتركة، للحد من هذه الظاهرة، بما يُعزّز السلامة المرورية، ويُحسّن انسيابية الحركة وجودة الحياة في المناطق السكنية. وتدرس الهيئة حالياً الظاهرة من خلال مشروع «مرور العابر»، الذي يهدف إلى رصد وتحليل حركة المركبات لغير قاطني المنطقة السكنية، وتقييم أثرها في انسيابية الحركة المرورية وجودة الحياة، وتشمل الدراسة تحليل أنماط الرحلات خلال فترات الذروة، وتحديد المسارات الأكثر استخداماً، وقياس أثر استخدام الطرق الداخلية كمسارات عبور بديلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وستتخذ الهيئة الإجراءات المناسبة بناء على نتائج الدراسة، سواء من خلال حلول تنظيمية أو هندسية، بما يحقق التوازن بين انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق، ويُحسّن مستوى الخدمة على الطرق الداخلية، مع إعطاء أولوية لراحة وسلامة السكان، انسجاماً مع خططها الاستراتيجية لإدارة الحركة المرورية في المناطق السكنية.

إشادة

أشاد سكان وزوّار في مدينة العين بالجهات المعنية وما تبذله من جهود كبيرة في تحسين جمالية الطرق العامة بشكل خاص، والمدينة بشكل عام، خصوصاً في ما يتعلق بزراعة أعداد كبيرة من الزهور على أطراف طرق المدينة ووسطها؛ ما أضفى عليها بُعداً جمالياً يعكس الصورة الحضارية للعين.