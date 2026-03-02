رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن ملاحظة سكان في منطقة الطوار الأولى بدبي وقوف مركبات شركات بشكل كبير في المنطقة السكنية، خصوصاً في الفترة المسائية، وتقديمهم شكاوى بهذا الشأن لدى الجهات المعنية، لكن من دون أي إجراء، ومطالبتهم بالنظر في هذا الأمر، وإيجاد حل لمعاناتهم، أكّدت هيئة الطرق والمواصلات أنها تنفّذ عمليات رقابية مستمرة في المنطقة، وتتعامل مع شكاوى المتعاملين الواردة بشأن استخدام المواقف العامة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، كما يجري العمل على دراسة حلول تنظيمية إضافية، تهدف إلى ضمان التزام مستخدمي المواقف العامة بشكل أكبر.

تأمين

قال متعامل إنه دفع مبلغ 3785 درهماً لقاء وثيقة تأمين شامل لمركبة قيمتها 52 ألف درهم، حيث شكّلت الأقساط نسبة بلغت نحو 7.2% من قيمة السيارة، وأعرب عن أمله بإعادة النظر في أسعار التأمين على السيارات، خصوصاً بالنسبة للسائقين من أصحاب السجلات المرورية النظيفة والذين لم يتسببوا في حوادث.

إشارة

قال سكان في داماك هيلز 1 بدبي إن تقاطع الإشارات الضوئية على شارع حصة، يتسم بالازدحام بشكل كبير، خصوصاً في ساعات الذروة، حيث تكون الحركة المرورية بطيئة جداً، ما يتسبب في تأخير مرور المركبات بشكل كبير.

أسعار

تمنى مستهلكون توحيد أسعار السلع والمنتجات بين المحال التجارية على مستوى الدولة، مشيرين إلى أن هناك فروقاً كبيرة في هذه الأسعار بين المحال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لافتين إلى أن العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها بعض المحال الكبرى تكون أسعارها مرتفعة عن سعر المنتج ذاته في المحال الصغيرة.