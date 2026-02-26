دوام

أشاد موظفون بقرار هيئات حكومية وشركات من القطاع الخاص بالسماح لهم بالقدوم إلى الدوام في وقت متأخر خلال أيام الضباب مع تدني مستويات الرؤية، ما ينسجم مع العمل المرن، ويسهم في حماية الموظفين، وزيادة إنتاجهم.

تسول

تتكرر في كل عام خلال شهر رمضان ظاهرة التسول بعدد من الشوارع وأمام المساجد والمراكز التجارية، حيث يستوقف بعض المتسولين المارة بإلحاح لطلب المال، مستغلين روح العطاء في هذا الشهر الفضيل. هذا المشهد يضع كثيرين في حرج، ويثير التساؤل حول هذه الممارسات، خصوصاً مع وجود قنوات خيرية رسمية معتمدة في الدولة.

اقتراح

اقترح قارئ وضع شاشات المعلومات الذكية الإلكترونية المخصصة لمواعيد وصول الحافلات في كل الشوارع والمناطق الرئيسة بمواقف الحافلات، وتكون متغيّرة حسب وقت وصول الحافلات، ومحدثة ومربوطة بها، مشيراً إلى أن ذلك سيسهل معرفة الأشخاص بموعد وصول الحافلة القادمة، وعدم انتظارهم لأوقات طويلة.

ازدحام

أعرب سكان في المزهر الرابعة (عود المطينة 1 سابقاً) عن معاناتهم ازدحاماً مرورياً كبيراً بشكل يومي، بسبب القرب من المناطق العمالية، حيث لا يتوافر للسكان سوى مدخلين فقط للمنطقة، ما يسبب اختناقات مرورية مستمرة، خصوصاً مع انتظار الحافلات التي تعيق حركة الدخول والخروج، إضافة إلى دخول بعض هذه الحافلات إلى داخل الأحياء، كما أن الالتفاف المقابل لجمعية الإمارات التعاونية، والذي يُعدّ المدخل الرئيس لهم لتجنب المرور عبر المناطق العمالية، يشهد ازدحاماً شديداً في معظم الأوقات، لذا يناشدون الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

