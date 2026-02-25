تجمع

لاحظ سكان بمنطقة الرحمانية في الشارقة تجمع أشخاص على جوانب الطرقات بأعداد كبيرة وأمام المساكن المطلة على الطرقات الرئيسة، من بعد صلاة العصر بانتظار المحسنين إليهم، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر في السنوات الماضية، لافتين إلى أن الجمعيات الخيرية تقوم بشكل دائم بعمل خيام رمضانية لإفطار الصائمين تستوعب أعداداً كبيرة، لكن تصرفات البعض أصبحت تشوه المنظر العام والسلوك الحضاري، لذا يناشدون الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

حافلات

قال ركاب في منطقة دبي للاستثمار 1، إن بعض محطات الحافلات المؤدية من المترو وإليه تفتقر إلى مظلات أو أماكن مخصصة لانتظار الركاب، إذ لا يتجاوز الأمر نقطة توقف للحافلة، ما يضطرهم إلى الوقوف تحت أشعة الشمس، خصوصاً في أوقات الظهيرة، وأشاروا إلى الازدحام المتكرر على خطَي F47 وF50، ما يجبرهم أحياناً على انتظار أكثر من حافلة قبل العثور على مقعد شاغر، وأعربوا عن أملهم بزيادة عدد الرحلات خلال ساعات الذروة، وتوفير حافلات صغيرة بتردد زمني متقارب، لربط محطات المنطقة بمحطة المترو، بما يخفف الازدحام، ويُعزّز راحة الركاب.

شاحنات

شكا سكان في منطقة المدام بالشارقة قيادة سائقي الشاحنات الكبيرة على الطرق الرئيسة والفرعية بشكل فيه تهور وسرعة جنونية، فضلاً عن الالتفاف بشكل مفاجئ، ما يسبب إرباكاً للآخرين، كما أشاروا إلى أنهم يقفون بأماكن عشوائية تعرقل الحركة المرورية في بعض الأحيان.

أطفال

تشهد بعض المساجد خلال رمضان انتشار أطفال يركضون بين الصفوف ويرفعون أصواتهم خلال صلاة التراويح. ويأمل مصلون من الجهات المعنية وضع ضوابط واضحة لاصطحاب الأطفال إلى المساجد، حفاظاً على قدسية المسجد وراحة المصلين.

