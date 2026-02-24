رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن ملاحظة سكان بمدينة «مدن» السكنية في دبي حول الازدحام المروري اليومي لتكدس المركبات عند مدخل المدرسة الواقعة عند مخرج المدينة، ومطالبتهم بالنظر في أمر معاناتهم وإيجاد حلول لها، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بوجود عدد من المشروعات التطويرية القائمة والمخطط تنفيذها في محيط منطقة «مدن»، والتي من شأنها الإسهام في التخفيف من حدة الازدحامات المرورية، وتحسين كفاءة شبكة الطرق، وتشمل هذه المشروعات تطوير شارع القدرة، والذي يتضمن تطوير التقاطع مع شارع الشيخ زايد بن حمدان، إلى جانب تنفيذ جسر عند التقاطع المروري بالقرب من مدخل المرابع العربية، وهو مشروع قيد التنفيذ حالياً.

وضمن خطط الهيئة المستقبلية، سيتم تطوير شارع حصة وصولاً إلى شارع الإمارات، وهو مشروع قيد الدراسة حالياً، ويهدف إلى توزيع الحركة المرورية بشكل أكثر كفاءة، بما يسهم في تقليل الضغط على المداخل والمخارج الحالية للمنطقة.

وأكّدت الهيئة استمرارها في رصد الأوضاع المرورية، والتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تنفيذ الحلول المرحلية المستدامة وفق الخطط المعتمدة، بما يحقّق تطلعات السكان، ويواكب النمو العمراني في المنطقة.

حمولة

استغرب سائقون قيام البعض بوضع حمولات خطرة فوق الحد القانوني في المقصورة الخلفية من مركباتهم، من دون وعي منهم بمخاطر ذلك على الطرقات، مثل البراميل كبيرة الحجم، أو الحشائش أو أشجار النخيل بكميات كبيرة، وتمنوا على الجهات المعنية وضع حل لهذا الأمر.

مواقف

قال سكان في بعض الأحياء السكنية إنهم يعانون شح المواقف في حال قيام الشخص بزيارة أقاربه في شهر رمضان، مشيرين إلى أنه غير مسموح لغير السكان بالوقوف في المواقف القريبة من البنايات السكنية بعد ساعة محدد في الليل، ما يجعل الزيارات العائلية الرمضانية صعبة.