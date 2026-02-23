فائدة

اقترح متعاملون لدى بنوك في الدولة خفض معدلات الفائدة على المركبات المستعملة التي تكون حديثة وفي حالة جيدة، خصوصاً تلك المستعملة التي تبيعها الوكالات، مشيرين إلى أنه من غير العادل معاملة مثل هذه المركبات ذات الحالة الجيدة بالمستعملة الأخرى التي ليس عليها ضمان من الوكيل، وقديمة جداً.

مواقف

يعاني سكان في منطقة الطوّار الأولى في دبي وقوف مركبات الشركات في المنطقة السكنية بشكل كبير، خصوصاً في الفترة المسائية، مشيرين إلى أنهم قدموا شكاوى بهذا الشأن ولكن دون أي إجراء، وأعربوا عن أملهم من الجهات المعنية النظر في هذا الأمر، وإيجاد حل لمعاناتهم، لاسيما مع تزايد كثافة الظاهرة خلال هذه الأيام.

تأمين

قال متعاملون إن أسعار التأمين على المركبات لاتزال تواصل ارتفاعها، لافتين إلى أنهم دفعوا زيادة ولم يحصلوا على أي تخفيض عند تجديد التأمين، على الرغم من خلو سجلاتهم المرورية من أي حوادث وأي مطالبات لدى الشركات، مشددين على ضرورة مكافأة السائقين الملتزمين، وتحفيزهم على ذلك من قبل شركات تأمين السيارات بشكل خاص.

بلاستيك

تساءل قرّاء عن جودة العبوات البلاستيكية التي تستخدمها المطاعم لتعبئة الأطعمة الساخنة، وما إذا كانت آمنة من النواحي الصحية، خصوصاً في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها هذه العبوات، مقترحين اختبارها من قبل الجهات المختصة، أو وضع قائمة بالعبوات المسموح بها، التي تكون آمنة، حفاظاً على صحة مستهلكي تلك الأطعمة، وفي الآن ذاته المساهمة في حفظ النعمة.