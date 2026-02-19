رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن مطالبة سائقين لشركات المقاولات بتنظيف مداخل ومخارج موقع البناء الواقعة على الطرق باستمرار، مشيرين إلى أن خروج الشاحنات من المواقع يؤدي إلى تراكم الأتربة والحجارة الصغيرة على الطرقات ما يسبب أضراراً بالمركبات، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن فرق التفتيش الميدانية تنفذ حملات تفتيش دورية ومستمرة على مواقع الإنشاء الواقعة بمحاذاة الطرق العامة، بهدف التأكد من التزام المقاولين والمطورين بالاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة لتنظيم العمل داخل حرم الطريق. وتشمل هذه الحملات التحقق من نظافة مداخل ومخارج مواقع البناء بشكل دوري، والتزام الجهات المنفذة بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة على الطرق العامة. وشددت الهيئة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقاولين غير الملتزمين، بما في ذلك توجيه الإنذارات، وتحرير المخالفات، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها المستمر على تعزيز سلامة الحركة المرورية وضمان بيئة عمل آمنة حول المواقع الإنشائية، إلى جانب الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة. ودعت الهيئة جميع المقاولين والمطورين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المجتمع من خلال الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المعتمدة.

قروض

لاحظ متعاملون تفاوتاً كبيراً في الفوائد على قروض السيارات بين بنك وآخر قد يصل إلى مبالغ كبيرة على قرض مدته خمس سنوات، مطالبين البنوك بمنح خصومات للمتعاملين الذين لديهم تقييم ائتماني عالٍ.

طريق

قال سكان في منطقة القراين 5 بالشارقة إن الطريق رقم 2 المقابل لجمعية الشارقة التعاونية ترابي، رغم أنه حيوي وبه حركة مركبات كثيفة يومياً خصوصاً في ساعات الذروة، مشيرين إلى تطاير الأتربة والحجارة الصغيرة على المركبات جراء مرورها بسرعة عالية.

