رد

رداً على ما نُشر في زاوية «سكيك» بشأن شكاوى قرّاء من تصرفات فردية لبعض سائقي سيارات الأجرة، حيث يقوم الركاب باستيقاف السيارة المتاحة وفقاً للافتة المثبتة أعلى المركبة، فيسألهم السائق عن وجهتهم قبل بدء الرحلة، ليقرر بعدها ما إذا كان سيقبل المشوار أم سيرفضه، مشيرين إلى أن هناك سائقين يرفضون الرحلات القصيرة بمجرد معرفة أن الوجهة قريبة، أكّدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي رفضها القاطع لأي ممارسات فردية غير نظامية تصدر عن بعض سائقي مركبات الأجرة، بما في ذلك سؤال المتعاملين عن وجهاتهم قبل بدء الرحلة، أو الامتناع عن تنفيذ الرحلات القصيرة، إذ تُعدّ هذه التصرفات مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المعتمدة في الإمارة، وشددت الهيئة على أن هذه المخالفات تخضع لإجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين وفق التشريعات والقرارات المعمول بها، مع التعميم والتشديد على شركات الامتياز بضمان الالتزام الكامل بالإجراءات والتعليمات التشغيلية المعتمدة المنظمة للخدمة، وأهابت الهيئة بالجمهور الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 8009090 المتاح على مدار الساعة، لتمكين الهيئة من التعامل الفوري مع المخالفات، واتخاذ ما يلزم بشأنها، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة، والارتقاء بتجربة التنقل في دبي.

درّاجات

شكا مقيمون في بعض مناطق الدولة قيام فئة من الشباب في عمر 15 عاماً وأقل بقيادة درّاجات كهربائية (سكوترات) في الشوارع، والسير على رصيف المشاة بسرعات عالية تربك الآخرين، فضلاً عن سيرهم في الفترة المسائية من دون إنارة، وإزعاج الأشخاص الذين يمارسون رياضة المشي، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

أشجار

قال سائقون إنهم يعانون وجود أشجار على طرقات فرعية في مناطق سكنية بإمارات عدة، تخدش المركبات أثناء المرور من تحتها، داعين الجهات المعنية إلى النظر في هذا الأمر.

sekeek@emaratalyoum.com