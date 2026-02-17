رد

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك» بشأن معاناة سكان بمنطقه القوز الأولى في دبي، خصوصاً المساكن القريبة من شارع الأصايل، الازدحام اليومي والكثيف بسبب توجّه مركبات للمنطقة تفادياً للمرور ببوابة «سالك»، أكدت هيئة الطرق والمواصلات متابعتها المستمرة للوضع المروري في مختلف مناطق دبي، بما في ذلك منطقة القوز الأولى، في إطار حرصها على ضمان انسيابية الحركة المرورية وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق، مشيرة إلى وجود مشروعات تطويرية قائمة ومخطط لها في محيط منطقة القوز الأولى، تشمل تطوير عدد من الشوارع الرئيسة والتقاطعات الحيوية، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة المرورية وتحسين مستوى الخدمة، وسيتم تنفيذ هذه الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد ضمن خطة الهيئة لتطوير البنية التحتية، وفي ما يتعلق بالازدحامات داخل المنطقة السكنية، أفادت الهيئة بأنها تعمل حالياً على إعداد دراسة متكاملة تحت مسمى «المرور العابر»، تهدف إلى معالجة ظاهرة دخول المركبات إلى الأحياء السكنية لتفادي الازدحام على الطرق الرئيسة، وتسعى الدراسة إلى وضع حلول تنظيمية وهندسية مستدامة تحدّ من هذه الظاهرة، مع تحقيق التوازن بين انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على الطابع السكني الآمن لتلك المناطق.

بصمة

اقترح أولياء أمور طلبة تعميم البصمة الإلكترونية لدخول الطلبة وخروجهم في المدارس الحكومية والخاصة، بما يمكّن أولياء الأمور والجهات التعليمية من معرفة متابعة حضور الأبناء، وتعزيز أمنهم وسلامتهم وسرعة وصولهم، وربطه مع التطبيق الإلكتروني «سلامة».

مواقف

شكا سكان بمنطقة الليوان في دبي من أنهم يعانون شح المواقف المخصصة للسكان عند بعض البنايات التي يقطنونها، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى الوقوف في الساحة الرملية، ما يعرضهم لمخالفات مرورية.