مواقف

اشتكى كبار مواطنين في مدينة خورفكان من استثنائهم من الإعفاء المطبق على رسوم المواقف السياحية، بعد تخصيص هذه المواقف الجديدة التي تُلزمهم بدفع رسوم مقابل استخدامها، رغم أنهم معفون سابقاً من رسوم المواقف العامة، وأوضحوا أن اختلاف آلية الدفع بين المواقف العامة والسياحية يسبب لهم إرباكاً، خصوصاً مع اعتماد بعض المواقف السياحية على أنظمة دفع إلكترونية قد لا يجيدون استخدامها بسهولة، واقترحوا توحيد آلية تحصيل الرسوم في جميع المواقف، أو شمولهم بالإعفاء ذاته تقديراً لظروفهم العمرية، وتسهيلاً عليهم عند ارتيادهم الواجهات السياحية في المدينة.

حفرة

قال سائقون على شارع المطاف بمنطقة جلفار في رأس الخيمة إنهم يعانون وجود حفر خطرة وتكسر في الشارع، ما يتسبب في تضرر مركباتهم، على حد قولهم، مشيرين إلى أن الحفر تسبب إرباكاً كبيراً للسائقين، خصوصاً لكبار السن، لاسيما في الفترة المسائية، ما يستدعي سرعة التدخل لمعالجة هذه الحفر.

طرق

دعا سائقون إلى ضرورة إلزام شركات المقاولات بتنظيف مداخل ومخارج مواقع البناء الواقعة على الطرق باستمرار، مشيرين إلى أن خروج الشاحنات والمركبات من تلك المواقع يؤدي إلى تراكم الأتربة والحجارة الصغيرة وأشياء حديدية على الطرق، ما قد يتسبب في أضرار لمركبات آخرين.

ازدحام

ذكر قاطنون بمدينة «مدن» السكنية في دبي إنهم يعانون الازدحام المروري اليومي، لتكدس المركبات عند مدخل المدرسة الواقعة عند مخرج المدينة، مناشدين الجهات المعنية النظر في أمر معاناتهم اليومية، وإيجاد حلول بديلة تخفف عنهم.