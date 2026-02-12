أجرة

أعرب قراء عن استيائهم من تصرفات فردية لبعض سائقي سيارات الأجرة، مشيرين إلى أنهم حينما يستوقفون السيارة المتاحة وفقاً للافتة المثبتة أعلاها، يسأل السائق عن وجهتهم قبل بدء الرحلة، ليقرر بعدها ما إذا كان سيقبل أم يرفض، وأضافوا أن سائقين يرفضون الرحلات القصيرة بمجرد معرفة أن الوجهة قريبة، مقترحين وضع ضوابط تحدّ من هذه الظاهرة، والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بالأنظمة المعمول بها.

مواقف

قال سكان بمنطقة الميدان في دبي إنهم يعانون عدم وجود مواقف شاغرة قرب المباني التي يقيمون فيها، بسبب صف مكاتب تأجير السيارات مركباتها في المواقف العامة، وتالياً من الصعب العثور على أماكن شاغرة، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى إيقاف مركباتهم في مواقف بعيدة، ويستغرق الوصول إلى البنايات مشياً على الأقدام مدة لا تقل عن 10 دقائق أحياناً.

إنارة

شكا سكان بمنطقة سهيلة في رأس الخيمة عدم وجود إنارة في الطرقات، خصوصاً تلك الممتدة من المنطقة باتجاه مدخلها قرب منطقة الخران حتى محطة «إينوك»، مشيرين إلى أن الإنارة تكون من الأضواء الصادرة عن المساكن فقط، لافتين إلى أن المنطقة فيها حيوانات سائبة تشكل خطراً على مرتادي الطريق، خصوصاً في الفترة المسائية.

سرعة

أشار سائقون على طريق الشيخ خليفة بن زايد، الممتد من مليحة باتجاه الفجيرة، إلى السرعات الزائدة والخطرة لبعض أصحاب المركبات، خصوصاً الرياضية، مؤكدين أنهم يقودون بسرعات عالية تُربك الآخرين، وقد تسبب مخاطر أكبر في حالة الحوادث.

sekeek@emaratalyoum.com