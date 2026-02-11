رد

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك» بشأن شكاوى سكان في منطقة الرحمانية (شيغرافة 2) في الشارقة، من ازدحامات مرورية يومية خانقة تتسبب في معاناة للأهالي، بعد أن تحولت المنطقة السكنية إلى ممر عبور للمركبات القادمة من المناطق المجاورة، إضافة إلى حافلات نقل العمال القادمة من إمارات أخرى، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنها اطلعت على الملاحظة الواردة بشأن الازدحام المروري اليومي الذي تشهده بعض الطرق الداخلية، لاسيما خلال فترات الذروة، موضحة أن الفِرَق المختصة تقوم بدراسة الوضع المروري في المنطقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للنظر في الحلول المناسبة التي تُسهم في تخفيف الازدحام، وتحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية، بما يشمل دراسة فتح منافذ إضافية أو تطوير المسارات القائمة وفق الخطط المعتمدة، وشددت الهيئة على حرصها الدائم على متابعة الملاحظات الواردة من الجمهور، والعمل على تطوير البنية التحتية المرورية، بما يواكب النمو العمراني، ويُسهم في توفير بيئة تنقّل آمنة ومريحة لمستخدمي الطريق.

ازدحام

قال سكان بمنطقة القوز الأولى في دبي، خصوصاً المساكن القريبة من شارع الأصايل، إنهم يعانون الازدحام اليومي الكثيف، خصوصاً في ساعات الذروة وخلال أيام الأسبوع، مرجعين أبرز أسباب الازدحام إلى توجه مركبات إلى المنطقة من أجل تفادي المرور ببوابة «سالك».

عبور

لاحظ سائقون على شارع الشيخ عمار بن حميد في عجمان عبور أطفال ومراهقين للطريق بشكل عشوائي من دون استخدام معابر المشاة، ما يشكّل خطراً على حياتهم وإرباكاً للسائقين، لافتين إلى تكرار هذه التصرفات بشكل كبير، ما يستوجب ضرورة النظر في هذا الأمر.

