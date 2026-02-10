رد

رداً على ما نُشر في زاوية «سكيك» بشأن شكوى من مستخدمي شارع الجمايل بدبي، في الاتجاه المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، من تعرضهم لمشكلة مرورية يومية عند الإشارة الواقعة أسفل الجسر، حيث يعمد سائقون إلى تجنب العبور من أعلى الجسر بسبب الازدحام، والتوجه إلى المسار المخصص للحركة نحو قرية جميرا أو ديسكفري جاردنز، موضحين أن الشارع يضم أربع حارات، واحدة فقط مخصصة للسير للأمام، فيما خُصصت الحارات الثلاث الأخرى للانعطاف يساراً، إلا أن هناك سائقين يقومون بالانحراف المفاجئ من اليسار إلى اليمين، ما يتسبب في إرباك الحركة المرورية، ووقوع حوادث، كما أشاروا إلى أن توقيت الإشارة لا يتجاوز 10 ثوانٍ، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على أهمية التزام السائقين بالمسارات المحددة وقواعد السير والمرور المعتمدة، داعية مستخدمي الطريق إلى تجنب تغيير المسارات بشكل مفاجئ، والالتزام بالإرشادات المرورية والعلامات الأرضية.

وأوضحت الهيئة أن أعمال التطوير التي تمت على شارع الجمايل جزء من تطوير شبكة الطرق في المنطقة، وتعمل الهيئة على استكمالها من خلال مشاريع عدة، وفي ما يخص توقيت الإشارة فقد تم التعديل عليها بما يتناسب مع الكثافة المرورية، وتستمر دراسة أي تعديلات محتملة قد تسهم في تحسين الانسيابية والسلامة المرورية.

ازدحام

شكا مرتادون لشارع الخان وجود ازدحام مروري متكرر عند التقاطع المؤدي إلى منطقة الصناعية (2) ثم شارع عمان وصولاً إلى دبي، نتيجة تخصيص حارة واحدة فقط للانعطاف يميناً، وأشاروا إلى أن تكدس المركبات في هذه الحارة يؤدي إلى تعطيل الحركة، لاسيما مع قيام سائقين بالاستمرار في الحارة الوسطى حتى نهاية الطريق ثم الانحراف المفاجئ يميناً، ما يتسبب في اختناقات مرورية عند التقاطع، واقترحوا إعادة تنظيم الحارات، عبر تخصيص حارتين للانعطاف يميناً أو منع الانعطاف المفاجئ.