رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن معاناة سكان بمنطقة «المزهر 4» في دبي ازدحاماً مرورياً يومياً متكرراً عند مدخل المنطقة، نتيجة استخدام الطرق الداخلية من قِبَل مركبات عمال يقيمون بالقرب من الحي السكني، إضافة إلى أخرى تتخذ من شوارع المنطقة مسارات عبور، وأكّدوا أن الازدحام يشتد خلال فترات الذروة، حيث يستغرق وصولهم إلى منازلهم ما بين 45 دقيقة وساعة أحياناً، ما يسبب إرباكاً يومياً، ويؤثر في انسيابية الحركة المرورية، وأشاروا إلى أن وجود دوريات مرورية في بعض الأوقات لتنظيم الدخول لسكان المنطقة فقط، يخفف الازدحام بشكل ملحوظ، مقترحين أن يتم تطبيق هذا الإجراء بشكل منتظم، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها تقوم حالياً بدراسة الظاهرة من خلال مشروع «المرور العابر»، الذي يهدف إلى رصد وتحليل حركة المركبات غير التابعة لسكان المنطقة السكنية، وتقييم تأثيرها في انسيابية الحركة المرورية وجودة الحياة في الأحياء السكنية، وتشمل الدراسة تحليل أنماط الرحلات خلال فترات الذروة، وتحديد المسارات الأكثر استخداماً، وقياس الأثر الناتج عن استخدام الطرق الداخلية كمسارات عبور بديلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تعمل الهيئة على تقييم الحلول الممكنة، سواء من خلال الإجراءات التنظيمية أو الهندسية، بما يحقق التوازن بين انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق، مع إعطاء أولوية لراحة وسلامة سكان المنطقة، وأكدت الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة وفق نتائج الدراسة، وضمن الأطر والأنظمة المعتمدة، بما يسهم في الحد من الازدحام المروري، وتحسين مستوى الخدمة على الطرق الداخلية، وبما ينسجم مع خططها الاستراتيجية لإدارة الحركة المرورية في المناطق السكنية.

مواقف

طالب سكان بـ«ليوان 2» في دبي بالنظر في حل أزمة المواقف في المنطقة، مشيرين إلى أن المواقف سابقاً كانت متوافرة لكل السكان، لكن تم إلغاء مواقف عدة لأجل عمل «لاندسكيب»، ما قلّص عدد المواقف العامة، وتسبب بأزمة، مقترحين تخصيص مواقف مؤقتة لتذليل المشكلة التي يعانيها السكان.