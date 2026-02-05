ردّ

ردّاً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن شكاوى من سكان بمدينة هند 3 في إمارة دبي، من مرور شاحنات نقل ومركبات ثقيلة على الجسر المؤدي إلى مكب النفايات، على الرغم من وجود لوحات إرشادية عدة، يبلغ عددها 10 لوحات، عن منع مرور هذه الشاحنات، مشيرين إلى أن هذه المركبات الثقيلة التابعة لعدد من شركات إنشاءات ومطورين عقاريين لا تلتزم بالتعليمات، ما يُشكل خطراً على سلامة الجسر ومستخدميه، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تقوم بشكل مستمر بمراجعة وتحديث أوقات منع الشاحنات ومواقع الحظر، استناداً إلى أنماط الحركة المرورية واحتياجات إمارة دبي التشغيلية والتنموية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنقل والسلامة وكفاءة شبكة الطرق.

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن جسر شارع أم النهد المؤدي إلى مكب النفايات يخضع حالياً لحظر مرور الشاحنات، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز الرقابة الميدانية، وتشديد الإجراءات الضبطية بحق الشاحنات المخالفة، بما يضمن الالتزام بالأنظمة المرورية المعتمدة ويحد من أي تجاوزات.

إطارات

طالب سائقون شركات مقاولات بتنظيف الطرق القريبة من مواقع البناء، التي تخضع لأعمال تطوير، مشيرين إلى أن تجاهل ذلك يتسبب في أضرار لإطارات المركبات، علاوة على الحصى الذي يتطاير أحياناً، مشددين على أن تنظيف الطرق التي بها مداخل ومخارج سيارات المقاولات بشكل دائم يسهم في سلامة الجميع.

هوية

أشاد مقيمون بالمهرجانات التراثية التي تغطي مختلف مدن الدولة، مشيرين إلى أنها «خير سفير» للأصالة والهوية الإماراتية، بما تتضمنه من فعاليات تصحب بالفعل زوّارها إلى ملامح من حياة الأجداد، وتعرف بفصول من ماضي الإمارات العريق.

sekeek@emaratalyoum.com