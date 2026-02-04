رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك» بشأن ملاحظة سكان في منطقة عود المطينة في دبي حول الازدحام المروري المتكرر داخل الأحياء السكنية، نتيجة دخول حافلات وشاحنات العمال بشكل يومي، خصوصاً في أوقات الذروة، مقترحين اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم حركة هذه المركبات، ومنع دخولها إلى داخل الأحياء السكنية، أفادت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بأنها قامت بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، بحظر مرور المركبات الثقيلة وحافلات النقل في الطرق الشمالية المتأثرة بظاهرة المرور العابر، خلال أوقات الذروة من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساء. كما يجري حالياً التنسيق مع شرطة دبي لتنفيذ حملات رقابية للحد من الظاهرة، بما يُسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين التدفق المروري، وتعزيز جودة الحياة في المناطق السكنية.

وأضافت الهيئة أنها تدرس حالياً الظاهرة من خلال مشروع «المرور العابر» الهادف إلى رصد وتحليل حركة المركبات غير التابعة لسكان المنطقة السكنية، وتقييم تأثيرها في انسيابية الحركة المرورية، وجودة الحياة بالأحياء السكنية. وتشمل الدراسة تحليل أنماط الرحلات خلال فترات الذروة، وتحديد المسارات الأكثر استخداماً، وقياس الأثر الناتج عن استخدام الطرق الداخلية كمسارات عبور بديلة.

كما تعمل الهيئة على تقييم الحلول الممكنة، سواء من خلال الإجراءات التنظيمية أو الحلول الهندسية، بما يُحقق التوازن بين انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.

وتؤكد الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة وفق نتائج الدراسة، وضمن الأطر والأنظمة المعتمدة، بما يُسهم في الحد من الازدحام المروري، وتحسين مستوى الخدمة على الطرق الداخلية.

خدمات

طالب رواد البر (الكشاته) في منطقة مزرع في رأس الخيمة، بتوفير دورات مياه مؤقتة في المنطقة التي يرتادها كثير من المواطنين والمقيمين، خصوصاً خلال هذه الفترة من السنة، لما تتميز به من أشجار كثيفة من الغاف، وسهولة الوصول إليها، وطبيعتها الصحراوية الشتوية المميزة.

