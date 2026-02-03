رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك»، بشأن ملاحظة قراء، صعوبة الحصول على مواقف عند منطقة القنصليات بمنطقة أم هرير في دبي، التي تُعدّ قليلة بالنسبة لأعداد المراجعين، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها على اطلاع بالملاحظات الواردة بشأن توافر المواقف في «أم هرير»، مشيرة إلى أن المنطقة مخدومة حالياً بعدد من مواقف المركبات الموزّعة في محيط القنصليات والمناطق المجاورة، ويتم تشغيلها وفق الأنظمة المعتمدة، وأوضحت أنه توجد مواقف إضافية قريبة من منطقة السيف، يمكن للمتعاملين الاستفادة منها، بما يُسهم في تلبية الطلب وتعزيز سهولة الوصول إلى المنطقة، وشجعت الهيئة الزوار والمتعاملين على استخدام وسائل النقل الجماعي للوصول إلى منطقة القنصليات، لاسيما محطة مترو دبي (برجمان)، إضافة إلى الاستفادة من حلول التنقل المرن (soft mobility) المتوافرة في المنطقة مثل محطات «دراجات كريم» القريبة، كما توضح الهيئة أن المنطقة مخدومة أيضاً بعدد من خطوط الحافلات التي تُسهم في تسهيل الوصول وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.

أزمة

شكا مستخدمون لشارع الجمايل في دبي بالاتجاه المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، مشكلة مرورية يومية عند الإشارة الواقعة أسفل الجسر، حيث يعمد سائقون إلى تجنب العبور من أعلى الجسر بسبب الازدحام، والتوجه إلى المسار المخصص للحركة نحو قرية جميرا أو ديسكفري جاردنز، وأفادوا بأن الشارع يضم أربع حارات، إحداها مخصصة للسير للأمام فقط، بينما خُصصت الحارات الثلاث الأخرى للانعطاف يساراً، إلا أن سائقين يقومون بالانحراف المفاجئ من اليسار إلى اليمين، ما يتسبب في إرباك الحركة ووقوع حوادث، كما أشاروا إلى أن توقيت الإشارة لا يتجاوز 10 ثوانٍ.

