ردّ

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك»، بشأن معاناة سائقين في دبي عدم العثور على مواقف شاغرة بالمواقف العامة في أم الرمول بالراشدية، إذ إن أصحاب «كراجات» ومحال يضعون أعمدة حديدية في المواقف العامة على أطراف الطريق من دون تصريح، وتالياً يعاني السائقون عدم وجود مواقف، ويضطرون إلى الوقوف على الأرصفة، ما يُعرّضهم لمخالفات مرورية.. ثمّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اهتمام القرّاء وملاحظاتهم بشأن المواقف العامة في منطقة أم الرمول، مؤكدة أنها تتابع باستمرار البلاغات والملاحظات الواردة من الجمهور حول استخدام المواقف العامة، وشددت على أن وضع أي أعمدة أو حواجز في المواقف العامة من دون تصريح يُعدّ إشغالاً غير نظامي في حرم الطريق، وأوضحت الهيئة أنها تقوم بحملات تفتيش دورية في مختلف المناطق، بما فيها أم الرمول، للتحقق من أي تعديات على المواقف العامة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات أو الأفراد المخالفين، مؤكدة أنها تعمل على تعزيز الانسيابية المرورية، وتسهيل وصول الجمهور إلى المرافق والخدمات في مختلف مناطق الإمارة، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والتنظيم في استخدام المواقف العامة، ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بالمواقف، ليتم التعامل معها في أسرع وقت ممكن.

مشاة

قال سكان بشارع التعاون في الشارقة إنهم يشكون من معاناة يومية يواجهها المشاة عند عبور الشارع، إذ تبعد أقرب إشارة ضوئية مسافة تُقدّر بنحو 10 دقائق مشياً عن منتصف الشارع، وتحديداً في محيط مبنى Tiger 4، ما يدفع العديد إلى العبور العشوائي وسط حركة مرورية كثيفة، مُعرّضين حياتهم للخطر، وتمنوا إيجاد حلول إضافية، مثل إنشاء ممر مشاة أو جسر مخصص لهم، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطريق.

درّاجات

لاحظ سكان بضواحٍ سكنية في دبي انتشار المزيد من الدرّاجات الكهربائية داخل الأحياء، وسيرها بسرعات عالية تُشكّل خطراً على المارة في ممرات المشاة، مشيرين إلى تنوع كبير في أنواع هذه الدرّاجات، متسائلين عن معايير قيادتها.