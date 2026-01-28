رد

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك» بشأن ملاحظة سكان منطقة رمرام في دبي قبل المجمع السكني أنه توجد أرض شاغرة باتت موقفاً للشاحنات الثقيلة والحافلات، ما جعل الطريق بجانبها في حالة سيئة من الرمل والأسمنت وغيرهما من المخلفات نتيجة دخول المركبات من الساحة إلى الطريق وخروجها منها، علاوة على الخطر الذي تسببه المركبات أثناء دخولها وخروجها من الساحة إلى شارع حصة.. أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي «حرصها على سلامة مستخدمي الطريق، لذا قامت الفرق المختصة بزيارة الموقع المشار إليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركبات الثقيلة المتوقفة في حرم الطريق، كما وجّهت الفرق المعنية بتكثيف الجولات التفتيشية في المنطقة لرصد أي مخالفات وتجاوزات مماثلة، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة». ولفتت الهيئة إلى أنه «سيتم التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لدراسة وتنفيذ حلول مستدامة تحدّ من وقوف المركبات الثقيلة في المناطق السكنية، بما يسهم في تعزيز سلامة مستخدمي الطريق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة». ودعت الجمهور إلى التواصل عبر قنواتها الرسمية في حال ملاحظة أي مركبات ثقيلة متوقفة بالقرب من الشوارع الرئيسة أو داخل المناطق السكنية.

تاكسي

تساءل قاطنون في أم القيوين عن موعد تشغيل سيارات الأجرة الجديدة في المدينة بعد سحب سيارات التاكسي التي كانت تعمل سابقاً منذ فترة، مشيرين إلى أن البعض ممن لا يمتلكون سيارات يعانون في ظل هذا الوضع، خصوصاً من العائلات.

مواقف

قال مستأجرون لمحال بمنطقة إنترناشونال سيتي في دبي إنه تم منح القاطنين في المنطقة مؤخراً تصريح موقف مجاني، ولكن لم يتم إعطاء مستأجري المحال التجارية أي مواقف مجانية، وتالياً يضطر أصحابها إلى الدفع اليومي للمواقف، مناشدين الجهات المعنية وشركة باركن النظر في الأمر.

