ازدحام

شكا سكان في منطقة عود المطينة بدبي من الازدحام المروري المتكرر داخل الأحياء السكنية، نتيجة دخول حافلات وشاحنات العمال بشكل يومي، خصوصاً في أوقات الذروة، مشيرين إلى أن كثافة تلك المركبات تشكل خطراً على سلامة الأطفال وكبار السن، وتتسبب في إعاقة حركة السير وخلق بيئة مرورية غير آمنة في منطقة مخصصة للسكن. واقترحوا اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم حركة هذه المركبات، ومنع دخولها إلى داخل الأحياء السكنية، وتحويل مساراتها إلى الطرق الخارجية أو المخصصة لها. كما اقترحوا تركيب رادارات أو كاميرات مراقبة عند مداخل المنطقة لرصد السيارات المخالفة، بما يُسهم في تعزيز السلامة المرورية، والحفاظ على أمن وراحة السكان.

شوارع

قال قاطنون في «ضاية» برأس الخيمة إن المنطقة تفتقر إلى الطرق المعبدة، لافتين إلى أن صخوراً تساقطت على الطريق جراء الأمطار الأخيرة ولم تتم إزالتها.

فحم

أعرب رواد للبر (الكشاته) في منطقة حمدة في مليحة بالشارقة عن استيائهم الشديد جراء قيام البعض بترك الفحم على الكثبان الرملية (العراقيب)، بشكل كبير يحرم الآخرين الجلوس في مثل هذه الأماكن الطبيعية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يضر بالبيئة ويُشوّه المنظر العام.

مواقف

قال سائقون في دبي إنهم يعانون عدم العثور على مواقف شاغرة في المواقف العامة في أم الرمول بمنطقة الراشدية، مشيرين إلى أن أصحاب «كراجات» ومحال تجارية يضعون أعمدة حديدية في المواقف العامة على أطراف الطريق دون تصريح من هيئة الطرق في دبي، وتالياً يعاني السائقون عدم وجود مواقف، ويضطرون إلى الوقوف على الأرصفة، ما يعرضهم لمخالفات مرورية.

