رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «لقطة» بشأن ملاحظة سكان منطقة العوير الأولى في دبي وجود حفر في بعض الطرق، نظراً لعدم اكتمال الأعمال الداخلية، وأن هذه الحفر قد تؤثر في مركباتهم وتتسبب في أضرار لها، أكدت مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تولي ملاحظات سكان منطقة العوير الأولى اهتماماً بالغاً، وتحرص بشكل مستمر على متابعة أوضاع الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية، موضحة أن الحفر الموجودة في بعض المواقع ناتجة عن أعمال بنية تحتية جارية بالتنسيق مع الجهات الخدمية المختصة، حيث لم تكتمل بعض الأعمال الداخلية حتى الآن. وتم توجيه الفرق الفنية المختصة لإجراء معاينة عاجلة للمواقع بالمنطقة المذكورة، واتخاذ الإجراءات المؤقتة اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، إلى جانب استكمال الأعمال الدائمة وفق الخطة المعتمدة. وأكدت المؤسسة التزامها بإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، والحد من أي تأثير محتمل على المركبات أو مستخدمي الطريق، مع شكرها لسكان المنطقة على تعاونهم وحرصهم على الإبلاغ عن الملاحظات.

علاوة

تساءل مواطنون عن العلاوة الاجتماعية للأبناء الذين يولدون بعد تقاعد الأب من جهة عمله وعدم شمولهم بهذه العلاوة، مشيرين إلى امتناع جهات حكومية معنية بصرف هذه العلاوات عن صرف هذه العلاوة التي تهم شريحة كبيرة من المتقاعدين، والتي تشجع على زيادة الإنجاب وتوفير الدعم لهذه الأسر.

مواقف

قال قراء إن لديهم ملاحظة بشأن المواقف عند منطقة القنصليات في منطقة أم هرير بدبي، مشيرين إلى أنه يوجد العديد من القنصليات والمواقف قليلة بالنسبة للمراجعين، لافتين إلى أن المنطقة القريبة من القنصليات التي توجد بها مواقف عدة أُغلقت أخيراً، ما يتسبب بقلة في المواقف المتوافرة.

sekeek@emaratalyoum.com