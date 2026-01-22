شاحنات

شكا سكان بـ«مدينة هند 3» في دبي من مرور مركبات ثقيلة على الجسر المؤدي إلى مكب النفايات، على الرغم من وجود 10 لوحات إرشادية عن منع مرور الشاحنات، مشيرين إلى أن هذه المركبات الثقيلة التابعة لشركات إنشاءات ومطورين عقاريين لا تلتزم بالتعليمات، ما يشكل خطراً على سلامة الجسر ومستخدميه من المواطنين والمقيمين، ولفتوا إلى أنه تم تقديم شكوى إلى الجهات المعنية، مقترحين وضع حواجز حديدية عند مداخل الجسر تحدد الارتفاع المسموح به، وتمنع مرور الشاحنات، باعتباره الحل الأكثر فاعلية.

عزّاب

قال قاطنون بمنطقة القوز الأولى في دبي إنهم يعانون من تأجير مساكن للعزاب في الفترة الأخيرة، في ظاهرة تسبب إزعاجاً واستياء لدى الأهالي في ظل أن المنطقة لسكن العوائل.

مياه

أشار سكان بمنطقة جلفار في رأس الخيمة، وتحديداً في الجولان، إلى أن هناك مياهاً تظهر بين فترة وأخرى بين المساكن كأنها مياه بحر، لافتين إلى أن الجهات المعنية تسحب المياه ولكنها ترجع مرة أخرى، وهذا الأمر يسبب لهم معاناة في مساكنهم.

رعونة

لاحظ قائدو مركبات أن هناك بعض سائقي توصيل الطلبات، خصوصاً في وقت الازدحام، يقومون بالسير بين السيارات، ما يؤدي إلى إرباك الآخرين خصوصاً من حاملي الرخصة حديثاً، لافتين إلى أن ذلك يتكرر بشكل يومي، وأصبح سلوكاً لدى بعض سائقي دراجات توصيل الطلبات، في سلوك مستهتر وغير آبه بالسلامة العامة، مقترحين وضع ضوابط رادعة لأمثال هؤلاء المخالفين.

