ازدحام

شكا سكان بمنطقة «المزهر 4» في دبي من ازدحام مروري يومي متكرر عند مدخل المنطقة، نتيجة استخدام الطرق الداخلية من قِبَل مركبات عمال يقيمون بالقرب من الحي السكني، إضافة إلى أخرى تتخذ من شوارع المنطقة مسارات عبور، وأكدوا أن الازدحام يشتد خلال فترات الذروة، حيث يستغرق وصولهم إلى منازلهم ما بين 45 دقيقة وساعة في بعض الأحيان، ما يسبب إرباكاً يومياً ويؤثر في انسيابية الحركة المرورية، وأشاروا إلى أن وجود دوريات مرورية في بعض الأوقات لتنظيم الدخول لسكان المنطقة فقط، يخفف الازدحام بشكل ملحوظ، مقترحين أن يتم تطبيق هذا الإجراء بشكل منتظم.

مواقف

يعاني سكان واحة دبي للسيليكون من قلة المواقف في المنطقة السكنية، خصوصاً أن بعض العائلات لديها سيارتان وأكثر، مشيرين إلى أنهم لا يستطيعون إيجاد مواقف شاغرة.

مشاة

قال متسوقون على طريق دوار المدام في الشارقة باتجاه مدينة الذيد، إنهم يلاحظون قيام أشخاص بعبور الطريق بشكل مفاجئ وعشوائي، متنقلين بين المحال التجارية الموجودة على جانبَي الطريق، مشيرين إلى أن هذا التصرف يشكل خطراً كبيراً على المارة، ويهدد بوقوع حوادث وإرباك للسائقين، مقترحين تخصيص معابر محددة أو جسر مشاة يسهل العبور.

دراجات

يفاجأ سائقو مركبات بقيادة سائقي الدراجات الخاصة بتوصيل الطلبات على كتف الطريق، في حال وجود ازدحام على الطرق العامة، ما يتسبب في إرباك للسائقين الذين يفاجأون بهم ويتسبب ذلك في وقوع حوادث تهدد الأرواح، ما يستوجب وضع ضوابط صارمة لهذا الأمر.

