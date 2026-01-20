إنارة

شكا سائقون عدم وجود أعمدة إنارة على الطريق الممتد من شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه منطقة كدرة في رأس الخيمة، مشيرين إلى أن الطريق حيوي، ويخدم مناطق سكنية عدة، لكنه يعاني الظلمة.

حُفر

يعاني تقاطع طريق المنامة - الذيد وجود حُفر كثيرة تربك حركة السيارات الصغيرة جرّاء مرور الشاحنات عليه بشكل كبير، فضلاً عن وجود التواءات، ويقترح قائدو مركبات يستخدمون هذا الطريق إنشاء جسر خاص بمرور السيارات الصغيرة، لافتين إلى أنه طريق حيوي، ومرور الشاحنات على هذا التقاطع يُربك الحركة المرورية.

«ليد»

اقترح سائقون على طريق الفجيرة - مسافي - الذيد الاستعاضة عن إنارة الطريق بأخرى حديثة تعمل بنظام ليد (LED)، مشيرين إلى أن الإنارة القديمة ضعيفة على الطريق، وتربك بعض الذين يعانون ضعفاً في الرؤية، خصوصاً كبار السن.

شاحنات

لوحظ سير شاحنات بسرعات عالية على طريق الطويين وتجاوزات من البعض، ما يُشكّل خطراً وإرباكاً للسائقين الذي دعوا إلى ضرورة زيادة الرقابة، وتغليظ العقوبة على المخالفين الذي يلجأون إلى هذه السلوكيات، التي تُشكّل تهديداً على حياتهم وحياة الآخرين.

درّاجات

شكا سكان أحد أبراج منطقة «المجاز 3» في الشارقة وجود تجمعات كثيفة للدرّاجات النارية التابعة لشركات التوصيل، وسط ضوضاء مستمرة، وتراكم المُخلفات في الساحة الترابية المجاورة، مشيرين إلى أن الفوضى تسببت في إرباك حركة السير، وأثرت في حياتهم اليومية.

