«رد»

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك»، بشأن عبور أشخاص شارع إكسبو في دبي، على الرغم من وجود سياج مرتفع في منتصف الطريق، وقيامهم بالتسلق وعبور الطريق مُعرّضين حياتهم للخطر، أفادت هيئة الطرق والمواصلات بأنها «تواصل تنفيذ مبادرات السلامة المرورية وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يتماشى مع استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، مع التركيز بشكل خاص على الطرق السريعة، ومنها شارع إكسبو، وفي هذا الإطار تم تركيب حواجز حماية وأسيجة مرتفعة في منتصف بعض الطرق، للحد من عبور المشاة بشكل عشوائي وحماية الأرواح، لما يُشكّله ذلك من خطر على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، خصوصاً في الطرق متعددة المسارات، كما تنفّذ الهيئة حملات توعوية مستمرة، لحث المشاة على استخدام أماكن العبور المخصصة، وتجنب السلوكيات الخطرة التي قد تعرّض حياتهم للخطر على الطرق السريعة، ضمن جهود مشتركة وتنسيق مستمر مع شرطة دبي، التي تتولى تكثيف الضبطية المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في رفع مستويات السلامة على الطرق».

ضجيج

شكا سكان بمناطق متفرقة في دبي تكرار سير سيارات رياضية ودرّاجات نارية ذات سعة كبيرة للمحرك خلال ساعات متأخرة من الليل، بسرعة عالية مع إصدار أصوات عالية للغاية، مشيرين إلى أن هذا السلوك يسبب إزعاجاً كبيراً، ويخلّ بالهدوء العام، ما يستدعي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان الالتزام بالأنظمة المرورية والقوانين.

تضليل

لاحظ قرّاء انتشار إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض وحدات سكنية بأسعار غير واقعية في دبي، وهي مضللة وتستهدف جمع أموال من الراغبين في السكن، وأوضحوا أن الإعلانات تقدم تلك الوحدات كفرص رخيصة لخداع المستفيدين، ما يُشكّل احتيالاً، لافتين إلى ضرورة التصدي لمنع هذه الإعلانات.

sekeek@emaratalyoum.com