حافلات

قال ذوو طلبة في إمارات الدولة إنهم يعانون الوقوف العشوائي لحافلات مدرسية في شوارع رئيسة، ومخارج دوارات، ووسط طرق سريعة، ما يُحدث ازدحاماً وارتباكاً مرورياً كبيراً قد يؤدي حوادث تصادم جسيمة، ودعوا إلى تنظيم وقوف الحافلات المدرسية، ومنع وقوفها في الشوارع الرئيسة ومخارج الدوارات، والالتزام بالوقوف في مواقفها الموجودة بالشوارع المختلفة.

مواقف

قال سكان بمنطقة رمرام في دبي، قبل مدخل المجمع السكني، إنه توجد أرض شاغرة عبارة عن ساحة رملية، وباتت موقفاً للشاحنات الثقيلة والحافلات، ما جعل الطريق بجانب هذه الأرض في حالة سيئة جداً من الرمل والأسمنت وغيرهما من المخلفات، نتيجة دخول المركبات الثقيلة من الساحة إلى الطريق وخروجها منها، علاوة على الخطر الذي تسببه هذه المركبات أثناء دخولها وخروجها من هذه الساحة إلى شارع حصة، مناشدين بضرورة وضع حل لهذه المشكلة.

تجاوز

يعاني سائقون على الطرقات العامة، خصوصاً المناطق التي بها ازدحام مروري في ساعات الذروة، قيام آخرين بالتجاوز والدخول بين المركبات من دون أي إشارة، وبطريقة تسبب إرباكاً كبيراً لقائدي السيارات الملتزمين وإزعاجاً لهم.

معاملات

أشاد قرّاء بالثورة التقنية التي تدعمها جميع الجهات في دبي، والتي تدعم إنجاز جميع المعاملات عبر الهاتف المحمول والتطبيقات الذكية، في وقت محدود لا يتجاوز دقائق معدودة، بما يُسرّع إطلاق الأعمال الجديدة، ويُحسّن جودة الحياة والعمل في الإمارة، ويجعلها تحظى بثقة الأجانب والمقيمين، ويشجع على جذب الاستثمارات.

