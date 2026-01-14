جَمال

أشاد قرّاء بجهود بلدية دبي في الاهتمام بالزراعات والمنظر الجمالي في الإمارة، ونجاحها في توسيع الرقعة الخضراء وزراعة 216 ألف شجرة، خلال العام الماضي، مشيرين إلى الأثر الإيجابي لزيادة نسبة المسطحات الخضراء في كل المناطق السكنية والحضرية، والطرق الرئيسة والفرعية، وتقاطعات الجسور، وتحسين جودة الهواء والتربة، فضلاً عن تجميل المدينة والحفاظ على مظهرها الحضاري والجمالي.

مواقف

دعا سكان في إمارة الشارقة إلى توحيد الرسوم الشهرية لساحات المواقف الخاصة، مشيرين إلى التباين الكبير في أسعارها، فضلاً عن ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، ما يُشكّل عبئاً مالياً عليهم.

قمامة

شكا مرتادون لمنطقة شاطئ الزوراء في عجمان ترك البعض مخلفات القمامة بعد التخييم، أو الجلوس في غير الأماكن المخصصة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسبب إزعاجاً للآخرين، لافتين إلى أن الحاويات موزعة على الشاطئ، ولا تتطلب السير لمسافات طويلة من أجل الوصول إليها.

انسيابية

أعرب مسافرون عن تقديرهم الكبير لمستوى الخدمات المتطورة التي تقدمها مطارات دبي، مؤكدين أن تجربتهم خلال موسم الإجازات والأعياد كانت مريحة وسلسة، رغم الكثافة العالية في أعداد المسافرين، وأشاروا إلى التسهيلات، وفي مقدمتها البوابات الذكية، وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت، والأجهزة الذاتية لتسليم الحقائب، وغيرها من التسهيلات التي أسهمت بشكل كبير في تسريع إجراءات السفر.

