وجبات

قال عملاء لدى برامج توصيل الأطعمة إنهم لاحظوا، في الفترة الأخيرة، أن أسعار الوجبات قد ارتفعت عن السابق، وفي المقابل تقلص حجمها على منصات طلب الطعام، مقترحين أن يتم إلزام المطاعم بذكر حجم أو وزن الوجبة في الوصف، ليتمكن الزبون من تقدير الكمية التي سيتسلمها.

سلوكيات

رصد قراء سلوكيات غير مسؤولة لمرتادين لبحيرات القدرة في دبي، تتمثل في ترك المخلفات وراءهم بعد الانتهاء من قضاء وقت التنزه، وعدم اعتنائهم بنظافة المكان، فضلاً عن بقايا الفحم، مشيرين إلى أن الاهتمام بالبيئة ينبغي أن يكون من أهم أولويات المتنزهين بالدرجة الأولى، مقترحين تغليظ المخالفات على مثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يتقيدون بنظافة المكان ليكونوا شركاء مع الجهات المعنية في المحافظة عليه.

حصون

أشاد قرّاء بحسن استثمار الحصون الأثرية في الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمتمثّل في تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية، وافتتاح المطاعم والكافيهات فيها، الأمر الذي يُعزّز الثقافة التراثية والهوية الوطنية في نفوس الأجيال، ويسهم في استقطاب السياح من داخل الدولة وخارجها، خصوصاً مع اعتدال درجات الحرارة.

الغويف

شكا سكان انتشار أشجار الغويف الضارة بشكل كبير، خصوصاً في الأحياء السكنية وبين المزارع، محذّرين من مخاطر تلك الأشجار على البيئة والبنية التحتية والصحة العامة، حيث تُعدّ من النباتات الدخيلة على البيئة الإماراتية، وتمنوا على الجهات المعنية القيام بحملات للقضاء على أشجار الغويف.

