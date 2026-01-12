نظافة

طالَب زوّار لحديقة مشرف في دبي بالاهتمام أكثر بنظافة دورات المياه، مشيرين إلى أن توافد الناس بصورة متزايدة على الحديقة في فصل الشتاء يتطلب حرصاً أكبر على النظافة.

دراجات

قال قراء إن هناك بعض الأشخاص يسيرون بدراجاتهم على الطرقات العامة محمّلين عليها أغراضاً، غير آبهين بالمركبات الأخرى، مشيرين إلى أن هذا في حد ذاته يشكل خطراً كبيراً على حياة راكبي تلك الدراجات، ويُحدث إرباكاً للسائقين الآخرين، ممن يحاولون تفادي هؤلاء، والابتعاد عنهم قدر الإمكان، تحسباً لأي طارئ.

رعونة

انتقد سائقو مركبات تصرفات بعض قائدي سيارات الأجرة، وقيادتهم بشكل فيه تهور ورعونة، خصوصاً الوقوف والانحراف المفاجئين، والسرعة في بعض الأحيان، ما يسبب إزعاجاً كبيراً من تلك التصرفات غير المسؤولة، مقترحين وضع حلول لمشكلة القيادة المتهورة لسائقي التاكسي على الطرق، وعقد محاضرات وبرامج توعية بالسلامة المرورية، ووضع عقوبات على المخالفين.

كتابة

مازالت الكتابة على الجدران منتشرة، إذ تستهوي فئة من المراهقين، وتتسبب في تشويه المنظر العام والحضاري للمكان، وشدد قراء على ضرورة أن يكون هناك تكاتف مجتمعي للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، وأن يكون أولياء الأمور شركاء في التصدي لها، وتوعية الأبناء بأضرارها، وكونها أمراً دخيلاً.

فعاليات

أشاد قرّاء بمبادرات تنظيم الفعاليات الشتوية في أماكن متفرقة، لتشمل إمارات الدولة كافة، مشيرين إلى أن الأنشطة الكثيفة توزعت لتشمل وجهات كثيرة، منها الأماكن الصحراوية، ومراكز المدن، وشواطئ البحر، بما يراعي السكان والزوار، ما مكّن من الوصول إليها والاستمتاع بها بكل يسر وسهولة.

