تأمين

شكا سائقون استمرار ارتفاع أسعار التأمين على المركبات، على الرغم من خلو سجلاتهم المرورية من الحوادث، مشيرين إلى أن الزيادة الأكبر تطال طرزاً محددة من السيارات، مشددين على ضرورة تشجيع السائقين الملتزمين بحوافز من قبل شركات التأمين، خصوصاً أنهم لا يتسببون لها في أي خسائر، ولا يحمّلون جهات التأمين أي أعباء، خصوصاً مع تكرار سجلهم الأبيض لسنوات ممتدة.

سرعة

قال سكان بمنطقة الغزيمري في الفجيرة إنهم يعانون قيادة سائقين مركباتهم بسرعات عالية وتهور، مشيرين إلى أن هذا الأمر يشكل خطراً في وقوع حوادث، خصوصاً بالشوارع الداخلية، مقترحين وضع مطبات اصطناعية تكسر حدة سرعة المركبات، وتنبه إلى ضرورة أخذ الحيطة في مناطق بعينها، من أجل ضمان السلامة للجميع.

استجابة

أشاد أولياء أمور بسرعة الاستجابة، وتسهيل إجراءات الطلبة من قبل موظفي قطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم في أبوظبي، لافتين إلى حرص الموظفين على تذليل العقبات أمام ذوي الطلبة بما يعكس رؤية المنظومة التعليمية ومرونتها في إيجاد حلول سريعة واستجابة فورية.

مواقف

أعرب مراجعون لمبنى «اتصالات» بالمنطقة الصناعية في مدينة العين عن الحاجة إلى توفير جهاز دفع مواقف المركبات بالقرب من المبنى الذي يقصده كثير من المتعاملين، مشيرين إلى أن أقرب جهاز للدفع في الطرف الثاني من الطريق، وتحديداً عند «مدينة الهدايا»، واصفين هذا الأمر بالصعب، وتحديداً على فئات خاصة، مثل النساء وكبار السن الذين يجدون صعوبة في استخدام تطبيق برنامج «تم».

