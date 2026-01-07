تنظيم

أشاد قراء بافتتاح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، مشروع «ساحة الروية» لتنظيم إيواء وتخزين الكرافانات والقوارب (ومنها قوارب الجيت سكي)، والمقطورات وعربات بيع الأطعمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الحضري وتعدّ دعماً لخطط الاستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على الوجه الحضاري والسياحي للمدينة.

مخالفة

اقترح قراء كتابة قيمة مخالفة ركن السيارات على لافتات مواقف أصحاب الهمم، مثلما هو مطبّق في بعض الإمارات، مشيرين إلى أن هناك فئة من السائقين تتعمد الوقوف في هذه الأماكن من دون أي رادع، خصوصاً في المراكز التجارية، ما يسبب معاناة للسائقين من تلك الفئة في العثور على مواقف شاغرة، مشددين على دراسة الأمر لمنع تكرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، وعدم التهاون في مخالفة مَن يُقدِمون على هذه التصرفات التي تُعدّ تعدياً على حقوق أصحاب الهمم، الذين تسعى الدولة إلى توفير كل الوسائل التي تمنحهم الراحة.

غاز

لاحظ سكان بمناطق عدة في الدولة، خصوصاً الشوارع الرئيسة، ترك مطاعم وبقالات أسطوانات الغاز في الشارع ليلاً، ما يهدد بالخطر، لاسيما في الأماكن الشديدة الكثافة السكانية، وكذلك المناطق التجارية.

«قالوصة»

قال سائقون إنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة قيام سائقين بوضع مقطورات تجرها مركباتهم، من دون أن يتم وضع لوحات مرورية أو أشرطة فسفورية عليها في الخلف، مشيرين إلى أن ذلك قد يسبب إرباكاً للسائقين الآخرين، مقترحين تنظيم حملات تضبط مَن لا يلتزمون بذلك.

sekeek@emaratalyoum.com