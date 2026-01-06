تدوير

اقترح مستهلكون ضرورة التوسع في وضع أجهزة تدوير الزجاجات البلاستيكية في مختلف المتاجر ومراكز التسوق، مع زيادة الحوافز المقدمة من الشركات القائمة على تلك الأجهزة، عبر تقديم قسائم شرائية مرتبطة بكميات الزجاجات التي يتم وضعها بالجهاز، ما يحفز بدوره على إقبال المستهلكين على استخدام تلك الأجهزة والاستفادة من إعادة تدوير الزجاجات المستخدمة، ويساعد على انتشار هذا السلوك الإيجابي، الذي يسهم في المحافظة على البيئة، والاستدامة.

تهور

شكا سائقون من السائقين الذين وصفوهم بالمتهورين، كونهم يتسببون في حوادث مرورية نتيجة القيادة بتهور، من دون مراعاة للضوابط التي تحكم حركة قيادة المركبات على الطرق، مشيرين إلى أن بعضهم قد يعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر بسبب تلك الممارسات، والقيادة غير المسؤولة، واقترحوا تشديد العقوبة عليهم.

إشادة

أشاد أولياء أمور بمدرسة التفوق في العين بالتعامل المتميز للكادر الإداري والتدريسي، ما يعكس المهنية والسلوك الراقي في التعامل مع الإشكالات والسرعة في حلها بأسلوب يعكس الرؤية التعليمية والتربوية التي تسير عليها وزارة التربية والتعليم.

طريق

جدّد مستخدمون للطريق الدائري الرابط بين الشارقة وعجمان شكواهم للجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الازدحام المروري المتكرر في الطريق عند المدخل المؤدي من الشارقة إلى عجمان، مشيرين إلى أن بعض السائقين يضطرون إلى استخدام طرق ترابية تفادياً للازدحام، خصوصاً في أوقات الذروة.