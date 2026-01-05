سلوك

لاحظ «كشاتة» (روّاد البر) قيام بعض الزوار بترك القمامة، من أكياس بلاستيكية وعلب مشروبات غازية، على الكثبان الرملية قرب بحيرات القدرة في دبي، في سلوك غير حضاري يُشوّه المنظر الجمالي ويضر بالبيئة، مؤكدين أن هذا يتكرر في أماكن أخرى، على الرغم من أن الجهات المعنية وفّرت حاويات على أطراف الطرق، مشددين على ضرورة وضع حلول تحافظ على البيئة والمنظر الحضاري.

سيارات

يعاني سكان في مناطق عدة وجود كثير من السيارات المتروكة والمهمَلة لفترات، ما يُشوّه المظهر الجمالي للمكان، خصوصاً إذا كان في منطقة حيوية يرتادها كثير من السياح والزوار، مشيرين إلى أن ذلك أيضاً قد يجعل من الصعب على القاطنين في تلك الأماكن الحصول على مواقف لصف مركباتهم التي يستخدمونها، فضلاً عن احتلال بعض المركبات مواقف عامة قرب المحال التجارية، ما يسبب إزعاجاً للآخرين.

مخالفة

اقترح سائقون على إدارات المرور في بعض إمارات الدولة تشديد مخالفة قيادة المركبة ببطء في الشوارع الرئيسة التي تزيد السرعة فيها على 100 كيلومتر، مشيرين إلى أن البعض يتسببون في تكدس المركبات خلفهم من دون داعٍ، إذ إنهم غالباً ما يكونون منشغلين بالهاتف أو بالحديث مع ركاب السيارة الآخرين، ما يعدّ مخالفاً للنظام المروري، ويسبب تأخيراً لآخرين.

دراجات

جدّد قراء مناشدتهم للجهات المعنية بتحديد مسارات خاصة على الطرق الرئيسة لسائقي الدراجات الهوائية، للحد من الحوادث المرورية التي يتسبب فيها بعض سائقيها، بسبب القيادة المتهورة والسرعة الزائدة، لاسيما مع الزيادة الكبيرة لهذه الدراجات، كونها تُعدّ إحدى وسائل التنقل السريعة.