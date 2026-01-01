رد

رداً على ما نُشر في زاوية «سكيك»، بشأن شكوى سكان في منطقة واحة دبي للسيلكون من عدم مراعاة سائقي دراجات التوصيل أولويات الطريق أو ممرات المشاة، حيث يقودون بطرق خطرة، فضلاً عن استخدامهم ممرات المشاة للانتقال من اتجاه لآخر، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها، بالتنسيق مع شرطة دبي، تنفذ حملات تفتيشية مخططة ومستمرة تشمل مختلف مناطق الإمارة، وقد تم تكثيف الجهود في المنطقة المذكورة، من خلال تنفيذ حملة تفتيشية إضافية، أسفرت عن تسجيل عدد من المخالفات وحجز إحدى الدراجات المخالفة، وأكدت استمرار حملات التفتيش والتوعية، إلى جانب أعمال الرقابة الميدانية على نشاط خدمات توصيل الطلبات، خصوصاً في المواقع التي تَرِد بشأنها ملاحظات من الجمهور، مشيرة إلى أنها تعمل على تنفيذ مبادرات ذكية لرفع مستويات السلامة المرورية لسائقي دراجات التوصيل، من بينها مبادرة «الذكاء الاصطناعي لمدن آمنة»، التي تعتمد على أنظمة ذكية لرصد وتحليل السلوك المروري، على أن يتم تعميمها بشكل إلزامي خلال النصف الأول من 2026.

سلوك

لاحظ روّاد لبحيرة خالد في الشارقة قيام البعض بإلقاء علب المشروبات الغازية وزجاجات المياه في البحيرة، مشيرين إلى أن هذا التصرف غير حضاري ويؤذي البيئة الجميلة التي تمتاز بها الوجهة، وشددوا على ضرورة احترام القوانين العامة التي توجب المحافظة على النظافة، مقترحين وضع كاميرات مراقبة أو مشرفين لضبط مثل هذه السلوكيات.

تسول

لاحظ قراء في بعض إمارات الدولة استخدام متسولين طرقاً جديدة للإيقاع بضحاياهم للتعاطف معهم، والإلحاح في طلب المساعدة بحجة حاجتهم للمال لشراء دواء أو طعام أو مواد غذائية، علماً بأن الجهات المعنية تحذر من التعاطف مع هؤلاء المتسولين لأن هناك مؤسسات وجمعيات خيرية معنية تقدم المساعدات.

