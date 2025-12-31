مطاعم

طرحت مطاعم مختلفة في أنحاء الدولة، أخيراً، عروض تخفيضات موسّعة وبنِسَب متباينة على أسعار الوجبات التي يتم توصيلها خارج المطاعم، عبر الطلب من المنصات الإلكترونية والتطبيقات، في إطار زيادة التنافسية لاستقطاب المتعاملين في الطلب عبر تلك المنصات.

توعية

أثنى مستهلكون على مبادرة أطلقها أحد المراكز المتخصصة بتجارة التجزئة في الدولة، بوضع نصائح للتوعية ضمن مطبوعات العروض الترويجية، حول كيفية اختيار الأطعمة الصحية والفوائد التي تحتويها، وأعربوا عن أملهم أن تقوم منافذ البيع الأخرى بمبادرات مماثلة في إطار مهام المسؤولية الاجتماعية لقطاع التجزئة.

درّاجات

شكا سائقون بمنطقة الممزر في دبي قيام فئة من المراهقين بقيادة درّاجات نارية غير مرخصة على الطرقات، مشيرين إلى أن بعضهم يقود عكس حركة السير، خصوصاً في الفترة المسائية.

رصيف

قال سكان بـ«البرشاء جنوب 3» في دبي إنه لا توجد أرصفة للمشاة في المنطقة، خصوصاً عند المدارس، ما يضطر طلبة وكبار سن إلى المشي على أطراف الطريق، ما يُشكل خطراً عليهم ويتسبب في إرباك كبير للسائقين.

مهرجان

أشادت عائلات بفعاليات مهرجان ضواحي بحديقة «القراين 5» في الشارقة، التي اختتمت أخيراً، بعد أن غرست الابتسامة على وجوه روّادها، وسط أنشطة سعت إلى إرضاء كل الأذواق، وجمعت بين الفائدة والمتعة في أجواء أسرية دافئة.

