تشجير

اقترح قرّاء في الشارقة زراعة أشجار ووضع مساحات خضراء تحيط بحدود مواقف السيارات بين البنايات السكنية، لإعطائها منظراً جمالياً يدعم الشكل الحضاري للمدينة، في ظل تطبيق قانون الجهات المعنية برصف الساحات الترابية المتروكة بين البنايات السكنية لمواقف السيارات وجعلها أكثر تنظيماً لتعكس الصورة الحضارية للإمارة.

مواقف

شكا سكان بمنطقة آل نهيان في أبوظبي من صعوبة العثور على مواقف شاغرة للسكان، نتيجة وجود عدد من المحال التجارية و«الكافيهات» التي تستقطب زواراً بأعداد كبيرة، ما يؤدي إلى إشغال معظم المواقف المتاحة، ويؤثر سلباً في قدرة السكان على إيجاد مواقف لمركباتهم، خصوصاً في أوقات المساء وبعد الساعة السابعة مساءً، واقترحوا تخصيص مواقف إضافية للسكان أو تنظيم استخدام المواقف بما يضمن حقوق السكان ويخفف من المعاناة اليومية.

خطورة

لاحظ سائقون على شارع إكسبو في دبي قيام أشخاص بعبور الطريق، على الرغم من وجود سياج مرتفع في منتصفه، مشيرين إلى أن هؤلاء الأشخاص يقومون بالتسلق وعبور الطريق معرضين حياتهم للخطر، ومتسببين في إرباك كبير للسائقين، في ظل أن الطريق يحوي سبعة مسارات في كل اتجاه، مقترحين مخالفة مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتعمدون ذلك.

سرعة

قال مرتادون لطريق الشيخ خليفة بن زايد، الممتد من منطقة مليحة في إمارة الشارقة والمؤدي إلى إمارة الفجيرة، إنهم يلاحظون سلوكيات خاطئة من بعض السائقين الذين يقودون مركباتهم بسرعات زائدة ومتهورة على الطريق، مشيرين إلى أن البعض يقودون مركباتهم بسرعات جنونية، خصوصاً في نهاية الأسبوع، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة رواد الطريق، مشددين على ضرورة زيادة الرقابة على الطريق حرصاً على السلامة العامة للجميع.