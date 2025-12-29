ردّ

رداً على ما نُشر في زاوية «سكيك» بشأن معاناة سائقين على شارع الكورنيش (الممزر) في الشارقة، عبور البعض للطريق بشكل خاطئ، ما يُشكل خطراً على حياتهم ويتسبب في إرباك كبير جراء قيادة المركبات بسرعات عالية، مقترحين وضع مطبات اصطناعية على طول الطريق لتخفيف السرعة أو زيادة أماكن عبور المشاة، شكرت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة السائقين على ملاحظاتهم البنّاءة، وحرصهم على سلامة المشاة ومستخدمي الطريق على شارع الكورنيش (الممزر)، مشيرة إلى أنها اطلعت على الملاحظة الواردة بشأن العبور غير المنظم للمشاة وما يترتب عليه من مخاطر مرورية، لاسيما مع السرعات العالية لبعض المركبات، وأوضحت الهيئة أن الفِرَق المختصة ستقوم بدراسة الموقع ميدانياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، للنظر في الحلول المناسبة التي تسهم في تعزيز السلامة المرورية، بما في ذلك تقييم الحاجة إلى إضافة مطبات اصطناعية أو زيادة وتنظيم أماكن عبور المشاة، وفق المعايير المعتمدة، وشددت الهيئة على حرصها الدائم على متابعة الملاحظات الواردة من الجمهور، والتعامل معها ضمن خطط التحسين المستمرة لشبكة الطرق في الإمارة، بما يسهم في توفير بيئة تنقّل آمنة ومريحة للجميع.

روائح

شكا سكان يقطنون بالمناطق القريبة من ابن بطوطة مول في دبي، انبعاث روائح الصرف الصحي بشكل كبير خصوصاً في الفترة المسائية، مشيرين إلى أنها تزداد فترة وتقل في أخرى، وأعربوا عن أملهم بالنظر في هذا الأمر، ومعالجته في أقرب وقت.

أسعار

أبدى قرّاء استغرابهم من التفاوت الكبير في أسعار المنتجات بين محطات البترول المختلفة والبقالات والمتاجر الخارجية، مشيرين إلى وجود ارتفاع مبالغ فيه، لاسيما في بعض المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال.