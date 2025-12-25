«رد»

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك» بشأن ملاحظة سائقين على دوار التعاون في الشارقة من جهة الممزر، أن مدة الإشارة الضوئية حينما تكون باللون الأخضر، قصيرة ولا تسمح إلا بمرور ثلاث أو أربع مركبات فقط، ثم تصبح حمراء لدقائق، ما يسبب ازدحاماً على الدوار الحيوي، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنها «تتابع باهتمام الملاحظات الواردة بشأن مدة الإشارة الضوئية على الدوار، موضحة أن فِرَقها الفنية المختصة تقوم بمراجعات دورية لتوقيت الإشارات المرورية في مختلف المواقع الحيوية، وتم إدراج هذه الملاحظة ضمن خطة المراجعة الميدانية القادمة، حيث ستتم دراسة توقيت الإشارة في الموقع المذكور، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الحركة المرورية، خصوصاً خلال أوقات الذروة، بهدف تعزيز انسيابية المرور والحد من الازدحام، وجددت الهيئة تأكيدها وحرصها على الاستماع لملاحظات الجمهور، والعمل على تطوير الخدمات المرورية، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والراحة لجميع مستخدمي الطريق».

عِزَب

اقترح سكان في الفجيرة إمكانية نقل العِزَب المخصصة لتربية المواشي، الملاصقة لحديقة العقير، التي تبعد عن المنطقة السكنية مسافة تقل عن 100 متر، إلى منطقة بعيدة عن المناطق السكنية، وذلك بسبب انتشار الروائح والحشرات من تلك العِزَب.

دراجات

يعاني رواد لمنطقة القصباء في الشارقة كثرة الدراجات الكهربائية (السكوترات) التي تسير بسرعات عالية، وتُمثّل خطورة على الأطفال والرواد، وذلك بسبب ازدحام المنطقة التي تُعدّ المتنفس الوحيد لجزء كبير من سكان مناطق الخان والمجاز.

sekeek@emaratalyoum.com