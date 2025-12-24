«رد»

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك»، بشأن ملاحظة سائقين قيام قائدي مركبات نقل (بيك أب) أو حافلات، بالسير بسرعة تتجاوز 140 كيلومتراً على طرق سريعة من دون التقيد بالمقرر لمركباتهم، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنه «في إطار تعزيز السلامة المرورية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بها، تعتمد الإمارة حالياً منظومة هندسية متكاملة لتحديد السرعات على الطرق، تستند إلى الأدلة الفنية المعتمدة، ويتم ضبط المخالفات المرورية للمركبات التي تتجاوز السرعات المحددة من قبل المعنيين في شرطة دبي، مضيفة أنه تم تثبيت لوحات إرشادية وتحذيرية في مختلف طرق الإمارة لتوضيح السرعات المقررة للمركبات الخفيفة والثقيلة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين بها، كما تحرص هيئة الطرق على تنفيذ حملات توعوية مستمرة تستهدف جميع مستخدمي الطريق، بهدف تعزيز الالتزام بالسرعات المحددة، إلى جانب إصدار نشرات إعلامية تنبيهية عند أي تحديث يطرأ على السرعات المحددة في الطرق المختلفة».

تأجير

قال سكان في مشروع عزيزي ريفيرا بمنطقة الميدان في دبي إن المشروع سكني بالكامل، ولكن توجد عشرات مكاتب تأجير السيارات الرياضية، معربين عن انزعاجهم جراء قيادة مستخدمي هذه السيارات بسرعات عالية تشكل خطورة على الأطفال، ما يستدعي إعادة النظر في وجود هذا النشاط التجاري بالمناطق السكنية، لما يسببه من إزعاج كبير للسكان، مقترحين إصدار إرشادات لموظفي هذه المكاتب للالتزام بها وتزويد الزبائن (من مستأجري المركبات) بها.

مطبات

قال سائقون على شارع الكورنيش (الممزر) في الشارقة إنهم يعانون عبور البعض للطريق بشكل خاطئ، يشكل خطراً على حياتهم وارتباكاً كبيراً، جراء قيادة سائقين مركباتهم بسرعات عالية، مقترحين وضع مطبات اصطناعية على طول الطريق للتخفيف من سرعة المركبات أو زيادة أماكن عبور المشاة.

sekeek@emaratalyoum.com