تأمين

اقترح سائقون على شركات التأمين في الدولة تفعيل التأمين الشامل لدول الخليج كافة، مشيرين إلى أن النظام الحالي هو تأمين واحد لدولة واحدة فقط، وهذا الأمر يكبدهم مبالغ مالية في حال قيام الشخص بدخول أكثر من دولة عن طريق البر في رحلة واحدة.

أرصفة

يعاني سكان منطقة ورسان الرابعة (المدينة العالمية 2) عدم توافر أرصفة للمشاة، ما يضطرهم إلى السير في الطريق المخصص للسيارات، ما يشكل خطراً عليهم، ويربك السائقين، خصوصاً خلال الليل مع عدم توافر إضاءة كافية في الطرقات، وشددوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل أرصفة، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء وتحسن الأجواء التي تشجع على ممارسة المشي.

معاناة

أبدى قاطنون بمنطقة الجادة في الشارقة، وتحديداً البنايات علي طريق الذيد، انزعاجهم الشديد جراء أصوات الدراجات النارية طوال الليل، على الرغم من تقديمهم شكوى بهذا الشأن، كما لفتوا إلى أهمية إنشاء جامع كبير يستوعب سكان الجادة والمناطق القريبة منها، بدلاً من المسجد الصغير الذي لا يستوعب إلا عدداً قليلاً من المصلين.

كلاب

لاحظ ممارسو رياضة المشي بمناطق في الشارقة تزايد اصطحاب الكلاب في المماشي الرياضية والأماكن العامة المكتظة في مناطق حيوية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يسبب إرباكاً وقلقاً للعديد من الأسر والأفراد، وقد يثير «فوبيا» لدى بعضهم، مناشدين النظر في اللوائح الإرشادية الخاصة باصطحاب الحيوانات الأليفة، والتشديد على تفعيلها وتطبيقها من قبل الأمن والمشرفين، لضمان راحة الجميع وسلامتهم، لأن الأماكن العامة للجميع.